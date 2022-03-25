NASA felaketin görüntülerini paylaştı: Antarktika'da Kadıköy'ün üç katı büyüklüğünde bir alan tamamen eridi
NASA ile Avrupa Uzay Ajansı tarafından paylaşılan uydu fotoğrafları, Doğu Antarktika'da Kadıköy'ün üç katı büyüklüğündeki bir buz sahanlığının tamamen çöktüğünü gösterdi.
Bilim insanları çökmenin, kutup bölgesinde yaşanan rekor sıcaklıkların ardından geldiğini açıkladı. Uzmanlar, bu durumun küresel çapta etkili olacak çevre felaketinin ilk adımı olduğunu söyledi.
Bilim insanları, yaklaşık bin 200 kilometrekarelik bir yüzey alanına sahip olan Conger buz sahanlığının 15 Mart civarında çöktüğünü açıkladı.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 40 DERECE ÜSTÜNE ÇIKTI
Bununla birlikte, Doğu Antarktika geçen hafta alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar gördü ve Concordia istasyonu 18 Mart'ta -11.8 derecelik rekor bir sıcaklık kaydetti. Bu sıcaklığın mevsim normallerinden 40 derece daha sıcak olduğu belirtildi.
Buz rafları, okyanus üzerinde yüzen buz tabakalarının uzantılarına deniliyor ve iç buzun tutulmasında önemli bir rol oynuyorlar. Onlar olmadan, iç buzlar okyanusa daha hızlı akıyor ve bu da deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor.
Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü'nde dünya ve gezegen bilimcisi olan Dr. Catherine Colello Walker, “Conger buz sahanlığının nispeten küçük olmasına rağmen, 2000'lerin başlarından beri meydana gelen en önemli parçalanma olaylarından biridir. Muhtemelen çok büyük etkileri olmayacak, ancak olabileceklerin için önemli bir uyarı” diye konuştu.