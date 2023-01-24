NASA, Dünya'nın sonunun tarihini verdi!
Göktaşı çarpması, küresel ısınma, iklim krizi, nükleer savaş, uzaylı istilası... Dünya'nın sonunun ne zaman ve nasıl geleceği ilgili teoriler ortaya atmaya devam ediyor. Son teori NASA'dan geldi ve yaşamın sonuna ilişkin tarih verdi.
NASA'da yaşamın sonuna ilişkin tarih verdi. Bir araştırma ekibi Güneş'in zamanla Dünya'daki oksijeni tüketerek yeryüzünün yaşanamaz hale geleceğini tespit etti.
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Araştırma ekibinin sonuçlarına göre Dünya'nın sonunun gelmesine bir milyar yıl var.
Yayımlanan makaleye göre, Güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijensizleşiyor. Ancak oldukça yavaş olan bu süreç günlük yaşamı etkilemiyor.
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Yapılan modellemede günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,03'ü gösterdiğinde oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek.
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Araştırma ekibinden Kazumi Ozaki, geliştirdikleri modeli 400 bin kez çalıştırdıklarını söyledi.
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