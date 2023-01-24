NASA, Dünya'nın sonunun tarihini verdi!

Araştırma ekibinin sonuçlarına göre Dünya'nın sonunun gelmesine bir milyar yıl var.

Yayımlanan makaleye göre, Güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijensizleşiyor. Ancak oldukça yavaş olan bu süreç günlük yaşamı etkilemiyor.