NASA, Ay yüzeyinde su bulunduğunu açıkladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi, Ay'ın güneşli yüzeyindeki su varlığını ilk kez doğruladı. Bu keşif, suyun ay yüzeyine dağılmış olabileceğini, soğuk ve gölgeli yerlerle sınırlı olmadığını gösteriyor.'' ifadesine yer verildi.

Maryland merkezli Goddard Uzay Uçuş Merkezi çalışanları, Ay yüzeyinde hidroksil (OH) yerine su buzunun (H2O) olduğunu doğruladı. Ekip, suya özgü bir spektral izi tespit etmek ve atmosferden daha net bir görüş elde etmek için bir uçağa monte edilen SOFIA teleskopu aracılığı ile keşiflerini gerçekleştirdi.

Colorado Üniversitesi Astrofizik Profesörü Paul Hayne ve ekibi de NASA'ya ait bir uydu tarafından alınan kamera görüntülerini ve sıcaklık ölçümlerini kullanarak elde ettikleri sonuca göre, buz kütlelerinin yaklaşık 40 bin kilometrekare veya ay yüzeyinin kabaca yüzde 0.1'i oranında yer kapladığını açıkladı.

Hayne, "Daha önce keşfedilmeyen bu buz havuzlarından milyarlarcasını görüyoruz. Bu, buzu daha kolay çıkarmak için bir fırsat sunuyor. Ay'da astronotların ihtiyaç duyacağı şeyler açısından bunun devrim niteliğinde olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Daha önce 26 Ekim'de Ay hakkında "heyecan verici" yeni bir keşfi açıklayacağını duyuran NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.