NASA 24 ilahiyatçıyı işe aldı

"Uzayda yaşam var mı?" İnsanlığın en çok merak ettiği sorulardan biri. Uzay çalışmalarına her geçen gün bir yenisi eklenirken, NASA uzay ve din ilişkisine yönelik bir adım attı. Kurum, uzayda yaşam bulunması durumunda farklı dinlerden insanların buna nasıl tepki vereceğini araştırmak istedi. Bunun için de 24 ilahiyatçıyı işe aldı.

İşe alınan ilahiyatçılar, Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi'nde başlatılan programda çalışacak. NASA bunun için 1 milyon doları aşkın hibede bulundu. Her biri farklı dine mensup 24 ilahiyatçı araştırmalara katılacak.

Araştırmanın temelini farklı inançtan insanların diğer gezegenlerdeki yaşama nasıl tepki vereceği oluşturuyor. Bu durumun insan yaşamı için ne anlama geldiği üzerine çalışılacak. Kutsal kitaplardaki dünya dışı yaşama ilişkin ayrıntılar analiz edilecek.

İşe alınan ilahiyatçılardan birinin Cambridge Üniversite'sinde görev yapan Andrew Davison olduğu açıklandı. Davison, insanlığın diğer gezegenlerde yaşam bulmaya yaklaştığı inancında. Ona göre farklı dinlerdeki birçok öğreti de uzayda yaşam olduğuna işaret ediyor.

Davison 2022'de astrobiyoloji ve Hristiyan doktrini üzerine kitap yayınlayacak. Kitaba göre insanlar uzayda yaşam bulunması durumunda dinin geleneklerine sığınacak.