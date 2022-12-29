Napoli'de Kim Min Jae depremi! İngilizler istiyor

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performans sonrası Napoli'nin serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı Kim Min Jae için Avrupa devi harekete geçti. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Vitor Pereira'nın raporuyla kadrosuna dahil ettiği Kim Min Jae, sarı-lacivertlilerde inanılmaz bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu sezon sonunda 18 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Napoli'nin yolunu tuttu.

Manchester United peşinde

Manchester United'ın savunma hattında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 26 yaşındaki stoperi kadrosuna dahil etmek istediği belirtildi. Güney Koreli savunmacının Manchester United'ın transfer listesinin tepesinde olduğundan bahsedildi. Manchester United'ın 26 yaşındaki stoperin sözleşmesinde yer alan 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Serie A devi Napoli'nin bu gelişmeler sonrasında yapılan pazarlıklarda elinin zayıfladığı aktarıldı. 26 yaşındaki stoper bu sezon Serie A ekibinde 26 maçta forma şansı buldu. Kim Min Jae bu müsabakalarda hiç kenara gelmedi. Güney Koreli savunmacı rakip fileleri 2 kez havalandırdı.