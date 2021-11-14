Napoli'de işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi
İtalya'nın Napoli kentinde vatandaşlar tarafından işsizlik ve işten çıkarmalara karşı protestolar yapıldı. Hükümete yönelik düzenlenen gösterilerde çalışma şartlarının ve salgın yönetiminin daha iyi olması talep edildi.
İtalya'nın Napoli kentinde işsizlik ve işten çıkarmalara karşı gösteri düzenlendi.
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Komiteler ve sosyal merkezlerce düzenlenen gösteride, hükümetten çalışma şartlarının ve salgın yönetiminin iyileştirilmesi talep edildi.
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