Nagehan Alçı'dan boşanma açıklaması!

Medya dünyasının ünlü çifti Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, 13 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı.

4 yıldır ayrı yaşayan çift, artık resmi olarak da birlikteliklerini sonlandıracak.

Davacı konumunda olan Nagehan Alçı, İstanbul Aile Mahkemesi’ne verdiği boşanma dilekçesinde Kütahyalı’nın kusurlu davranışları sonucunda boşanma kararı aldığını belirtti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum."