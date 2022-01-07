Nafaka düzenlemesinde sona gelindi! İşte yeni formül
Çekişmeli boşanmalar ve milyonları ilgilendiren süresiz nafaka düzenlemesinde sona gelindi. Artık evlilik süresi dikkate alınacak. İşte detaylar...
AK Parti, çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklanan mağduriyetleri giderecek düzenleme üzerinde çalışıyor.
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Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki faaliyet başlıklarından olan "uzun süren boşanma davaları"na yönelik düzenlemeyle, sürecin kısaltılması hedefleniyor.
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Özellikle çekişmeli boşanma davalarında "tazminat, velayet, nafaka, eşler arasında kusurun kimde olduğu" gibi nedenlerle süre yıllarca uzayabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Yani kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında, boşanma gerçekleştikten sonra karar verilecek.
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KUSUR ORANLARINA BOŞANDIKTAN SONRA BAKILACAK
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