Nafaka düzenlemesinde sona gelindi! İşte yeni formül

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında "tazminat, velayet, nafaka, eşler arasında kusurun kimde olduğu" gibi nedenlerle süre yıllarca uzayabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Yani kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında, boşanma gerçekleştikten sonra karar verilecek.