Nadir görülen beyaz geyiği sokakta vurdular

Nadir görülen beyaz geyik, İngiltere'nin Merseyside bölgesindeki bir sokakta koşarken polis tarafından vurularak öldürüldü.

Bootle, Merseyside'daki halk, etrafta dolaşan vahşi hayvanı gördüklerinde polise haber verdi.

Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği, polise hayvanın yaşama alanına geri döneceğini söyleyerek müdahale edilmemesini istedi.

Ancak Merseyside polisi, sürücüler ve yayalar için tehlikeli olabileceğine dair endişelerin artması üzerine geyiğe ötenazi yapmaya karar verildiğini söyledi.

Geyiğin peşine düşen silahlı polisler, bölgeye çağırılan veterinerin gelmemesi üzerine, geyiği vurarak öldürdü.

Beyaz geyiğin caddede koştuğu anlar sis sosyal medya kullanıcısının kamerasına böyle yansıdı

Things you don’t normally see in Bootle on a Sunday 🦌🦌 pic.twitter.com/MP5eSQklcI