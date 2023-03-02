Naci Görür'den ''Celal Şengör'' yanıtı: Konumu hayallerimizi süslüyor!

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu ''Az Önce Konuştum'' programına konuk oldu.



Programa yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör de zoom üzerinden katıldı. Programda Kahramanmaraş merkezli depremler ve Kızılay başta olmak üzere gündemdeki konular konuşuldu.



Programın kapanmasına yakın Candaş Tolga Işık, Tv100 ekranlarında Prof. Dr. Naci Görür ile birlikte yaptıkları “Sesimi Duyan Var mı?” programını hatırlatmak istedi.

O anlarda İlber Ortaylı, canlı yayının bittiğini düşünerek ve Celal Şengör'ü kastederek Naci Görür için ''O bizim Celal'den daha iyidir'' dedi.

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İlber Ortaylı'nın bu sözlerine şöyle yanıt verdi:



"Arkadaşlar, dün TV100’de Candaş Tolga’nın programının kapanışında sayın İlber Ortaylı hocamın hakkımda söylediği güzel sözler için teşekkür ederim. Ülkemizin yetiştirdiği ender yerbilimcilerden sayın Celal Şengör’le kıyaslanmak da beni ayrıca onore etti. Ancak, Celal’in ulusal ve uluslararası şöhret ve konumu bizim hayallerimizi süsleyen bir konudur. Sevgiyle"