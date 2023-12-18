Naci Görür: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor

Yerbilimci Naci Görür, dün yaşanan Yalova merkezli depremin ardından sosyal medyada değerlendirme yaptı. Görür, bir kez daha deprem uyarısında bulundu.Konuya ilişkin bir açıklama da sık sık İstanbul için uyarılarda bulunan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

Görür, sosyal medya hesabından ürküten bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4.1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor, sevgiyle.