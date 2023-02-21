Naci Görür bir kez daha uyardı: İstanbul için zaman daralıyor

Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından İstanbul depremi konusunda bir kez daha kamuoyunu uyardı.

"Zaman daralıyor"

Son Marmara depreminin üzerinden 24 yıl geçtiğini hatırlatan görür, T24 yayınında yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'nde sismik boşluk var ve eninde sonunda kırılacak. Zaman daralıyor çünkü her geçen gün o fayda stres birikimi artıyor." dedi.

"Maraş depremlerinde verilen can kaybından fazlası olur"

Olası İstanbul depreminin büyük kayıplara yol açacağını vurgulayan Görür, "Korkum o ki Maraş depremlerinde verilen can kaybından daha fazlası burada olur. Merkezi yönetim, yerel yönetimlerle birleşerek, yarından itibaren deprem dirençli bir kent için kolları sıvamalı." dedi.

"Deprem bir beka meselesidir"

Depremin bir beka meselesi olduğunu belirten Görür, "Deprem siyaset üstü bir olaydır. Lütfen insanlarımızın bekası için, can güvenliği için bu işi hep birlikte yapalım. Artık gün deprem, fay tartışması yapacak, onunla oyalanacak zaman değildir." ifadelerini kullandı.