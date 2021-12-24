Muud'a göre 2021'in en çok dinlenen şarkıcıları

EN ÇOK İNDİRİLEN ŞARKILAR

Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden

İkilem - Bir Sebebi Var

Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader

Edis - Martılar

Tuğkan - Kusura Bakma

Madrigal - Seni Dert Etmeler

Göksel - Çölde Bi’ Vaha

Cem Belevi - Leyla & Mecnun

Sakiler - Dünyadan Uzak

Berkay - Yeter ki Sen İste