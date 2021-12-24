Muud'a göre 2021'in en çok dinlenen şarkıcıları
Dijital müzik platformu Muud, 2021 yılının en çok dinlenenleri listesini yayınladı. Yerli sanatçılar kategorisinin ilk sırasında Hadise yer alırken, yılın en çok dinlenen ve indirilen yerli parçası Mustafa Ceceli-Ekin Uzunlar imzalı Öptüm Nefesinden oldu.
EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR
Hadise
Zeynep Bastık
Bilal Sonses
İkilem
Edis
Göksel
Ziynet Sali
Uzi
Berkay
Irmak Arıcı
EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR
Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden
Uzi - Krvn
Edis - Martılar
İkilem - Bir Sebebi Var
Derya Uluğ - Kanunlar Gibi
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme
Ziynet Sali - Efkarım Var
Bilal Sonses - Şimdiki Aklım
Cem Belevi - Leyla & Mecnun
Göksel - Çölde Bi’ Vaha
EN ÇOK İNDİRİLEN ŞARKILAR
Mustafa Ceceli & Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden
İkilem - Bir Sebebi Var
Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader
Edis - Martılar
Tuğkan - Kusura Bakma
Madrigal - Seni Dert Etmeler
Göksel - Çölde Bi’ Vaha
Cem Belevi - Leyla & Mecnun
Sakiler - Dünyadan Uzak
Berkay - Yeter ki Sen İste
EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER
Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
Uzi - Kan
Ebru Yaşar - Gel De Sevme
Zeynep Bastık - Zeynodisco
Buray - Başka Hikayeler
Haluk Levent - Vasiyet
Kahraman Deniz - 6
Gazapizm - HİZA
Sibel Can - Hayat
Gülben Ergen - Seni Kırmışlar