Mutluluk veren yiyecekler!
Son yıllarda yapılan araştırmalarda, beslenme düzeni ile ruh sağlığı arasında bir ilişki olduğu söyleniyor. Bazı gıdalar insan beyninde serotonin üretimini artırıyor.
"Mutluluk hormonu" diye de bilinen serotonin, kişilerin ruh halini düzenlemede önemli rol oynuyor. Düşük serotonin, ruh halinde dengesizliklere yol açabiliyor.
İşte bilimsel araştırmalara göre serotonin ürerimini arttıran yiyecekler;
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Muz: Gün içinde bir küçük boy muz ve bir bardak süt ile kan şekerini dengelemek ve günü daha mutlu geçirmek mümkün.
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