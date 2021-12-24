AjansHaber.com.tr Gündem MÜSİAD, iş dünyasına indirim çağrısı yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyasına indirim çağrısı yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), sosyal medya hesabından, dolardaki sert düşüşün ardından iş dünyasına indirim çağrısı yaptı. 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyasına indirim çağrısı yaptı. Haydi Türkiye şimdi indirim zamanı" başlığı ile yayımlanan çağrıda, "Tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz" sözlerine yer verildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), sosyal medya hesabından, dolardaki sert düşüşün ardından iş dünyasına indirim çağrısı yaptı. 

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Nureddin Nebati TRT'de soruları cevaplıyor
Dövize endeksli Türk Lirası mevduatın detayları aç
Arabuluculuk 2022 yılı ücret tarifesi belirlendi
Coca Cola ürünlerine zam geldi
Her hastasına kitap hediye ediyor
Karşılıksız aşk cinayeti davası
Çeçenistan Başkanı Kadirov'dan Türkiye'ye tehdit