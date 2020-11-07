Mustafa Şentop'tan Fransa'ya tepki!

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, ülkede Müslümanlara yönelik hukuk dışı uygulamalar tırmanmaya başladı.

1992 Kış Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Fransa'nın Albertville ilçesinde, 10 yaşlarında 3'ü Türk 1 Mağrip (Cezayir) kökenli 4 çocuk, 5 Kasım Perşembe günü sabahın erken saatlerinde uzun namlulu silahların gölgesinde uyandı. Dehşeti yaşayan çocuklar, polis tarafından ailelerinden kopartılıp tek başlarına karakola götürülerek 11 saat sorgulandı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor https://t.co/WLc3esZqKS — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 7, 2020

Öğretmenleri tarafından polise ihbar edildi

Kısa zamanda sosyal medyada yayılan polis baskını, Fransa'da yaşayan Türk ve Müslümanlar arasında büyük tepkiye yol açtı. Çoçukların Louis Pasteur İlköğretim Okulu'ndaki bir soru karşısında, "Hazreti Muhammed'e karşı yapılan karikatürleri sevmediklerini ve kötü olduklarını söylemeleri" öğretmenleri tarafından polise ihbar edildi.

Çocukların inançlarını sorguladılar

Polis de ihbarı "terörizme destek" olarak algıladı ve 4 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Fransız polisi, baskında ve karakolda "terörist muamelesinde" bulunduğu küçük yaştaki çocukların inançlarını sorguladı.

''Fransa'da uzun zamandır bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor''

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Fransa'da uzun zamandır bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. İslam dünyasını, islam coğrafyasında yaşayan herkesi bütün Müslümanları endişe ile takip edilmesine sebep olan gelişmeler, olaylar var. Daha önce İslam dininin Peygamberi, peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin fikir özgürlüğü, ifade hürriyeti kapsamında yayınlanmasına dair başta Cumhurbaşkanı Macron'un ve Fransız siyasetçilerin bunları destekleyen açıklamaları oldu.

''Devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır''

İş iyice çığırından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece islam dinine ve onun peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorunlu kılacak insanları bu hakaretleri kabul etmeye desteklemeye zorlayacak bir takım adımlar atıldığını görüyoruz. Fransa'da Türk ailenin gözaltına alınması devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır. Bu iş çığırından çıkmış gibi görünüyor. Büyükelçimiz ile konuştum. Ailelerimizde haklarını arama hususunda adımları atacaklar"