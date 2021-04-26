Mustafa Şentop: ABD Başkanı 1. Dünya Savaşı'nın uzmanı mıdır?

Biden'ı "ABD Başkanı 1. Dünya Savaşı'nın uzmanı mıdır?" sözleriyle eleştiren Şentop, "İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi ile İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli’nde açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına tepki gösteren Şentop, şunları söyledi:

"BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIĞIN MÜSEBBİBİ OLDUKLARI AŞİKAR"

Ermenistan ve Ermeni diasporasının, 'Büyük Ermenistan' hayaline kapılarak Ermenileri sözde 'soykırım' iddialarıyla Türkiye'ye yönelik nefret duygularıyla tahrik etmelerinin bir sonucu olarak, bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikardır.

"KARAR SİYASİDİR TARİHİ HİÇBİR BULGU YOKTUR"

ABD Başkanı 1. Dünya Savaşı'nın uzmanı mıdır? İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır. İlmi delillerle gerçeklerle kimin soykırımcı olduğunu yüzlerine haykırmanın zamanı gelmiştir.