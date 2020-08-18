Mustafa Sarıgül'den yeni parti açıklaması

Eski Şişi Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Muharrem İnce'nin ardından yeni parti kuracağı iddia edilmişti. Ankara'da Genel Merkez tutacağı öne sürülen Mustafa Sarıgül gelinen süreçle ilgili açıklama yaptı.

CNN Türk'ün haberine göre Mustafa Sarıgül, kendisine yeni parti kurma konusunda yoğun talep ve baskı olduğunu vurguladı. DSP'ye üye olduğunu belirten Sarıgül, salgın ortamında yeni parti kurmanın doğru olmayacağını savunarak yeni parti iddialarını kesin bir dille yalanladı.

‘YENİ PARTİLERDEN DAHA FAZLA OY ALIR’

Gezici Araştırma sahibi Murat Gezici ise Mustafa Sarıgül'ün yeni parti kurması halinde yeni oluşumlardan daha fazla oy alabilme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.