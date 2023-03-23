Mustafa Destici seçimlerdeki oy hedeflerini açıkladı!

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere iki aydan az bir süre kala siyaset kulisleri hareketlendi.

Partiler ve adaylar çalışmalarına hız verirken, anket sonuçları da gündeme gelmeye devam ediyor. İttifak ve liste mesaisi için zaman daralırken katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin oy oranıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Destici, daha önce kullandığı 'Yüzde 30'luk oy potansiyelimiz var' ifadelerine açıklık getirirken, partisinin oy hedefini de açıkladı.

Destici, "Şu an partimizde aday adaylık başvuruları hızlı bir şekilde devam ediyor. Pazar gününden itibaren il il seçim çevresi listelerimizi hazırlayacağız. Büyük Birlik Partisi, 81 ilde seçime girmek için bütün hazırlıklarını sürdürüyor." ifadelerinde bulundu.

Oy hedefi yüzde kaç?

Destici, "İki tane anket yaptık. Elimizdeki ankette hangi partinin ne kadar oy potansiyelleri var. Kararsızlar dağıtıldığında BBP'de bu oran yüzde 39.7 çıkmış. Ben bunu kararsızlar dağıtılmadan 33 olarak söyledim. Bu şu demektir, tüm uygun koşullar oluşursa BBP'nin alacağı maksimum oyu 39-40. Bunu da ben söylemiyorum. Bir anket firmasının bize özel yaptığı çalışmanın sonucu. Biz bu oyu alacağız demiyoruz. Hedefimiz var ama gerçekçi de olmak lazım. Ben oyumuzun yüzde 4-5 olduğunu da söyledim. Hedefimiz bu." diye konuştu.

Destici, "İkinci bir sonuç daha var elimde. geçmişte bir kerede olsa partimizie oy verenlerin oranı yüzde 9.6. Bu seçmenin yüzde 25'i de her şartta bugün BBP'ye oy veririm diyor." dedi.

Destici son olarak, "Biz BBP olarak HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmuyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu şu anda ne denirse evet diyor. HDP, Kılıçdaroğlu'nu uygun bir aday olarak görüyor." diyerek sözlerini noktaladı.