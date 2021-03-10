Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye yanıt: O acizliğe düşmem

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sponsorluk anlaşmasında açıklamalar yaptı. Mustafa Cengiz, yayıncı kuruluş beIN Sports, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, hakemler ve Fenerbahçe ile ilgili neler söyledi?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Enerjisa ile kurulum anlaşması imza töreninde açıklamalar yaptı. Mustafa Cengiz, Fenerbahçe yönetiminde Marcao konusunda yapılan açıklamalar sebebiyle cevap verdi. 'O acizliğe düşmem' ifadesini kullanan Cengiz, yabancı hakem konusuna sıcak baktıklarını ancak; son kararı Türkyie Futbol Federasyonu'na bıraktıklarını söyledi. Yusuf Günay ise yaptıkları anlaşmayı yıllar önce merhum Başkan Özhan Canaydın ile konuştuklarını ve bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü ifade etti. Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay’ın açıklamalarını Ajansspor olarak canlı aktardık. İşte detaylar ve açıklamalar...

Anlaşma ve Rasim Öztekin açıklaması...

İlk olarak Mustafa Cengiz söz aldı. Mustafa Cengiz, anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diledi. Cengiz, "Aylardır görüşüyoruz. Enerjisa’ya çok teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Olur olmaz yerde yöneticilerimiz eleştiriliyor ama katkılarını unutmayalım. Anamız, avradımız, yârimiz, kadınlarımızın yılını kutluyorum. Biz, ekonomi derslerinde okurken çok büyük tartışmalar vardı. Özellikle ev kadınlarının ekonomiye katkıları olup olmadığı konuşulurdu. Bizim hanım evde oturup bunu hesaplayabilir. İnşallah bizi dinlemiyordur (gülerek)." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Mustafa Cengiz, hayatını kaybeden sanatçı ve oyuncu Rasim Öztekin'in kaybının kendisini çok üzdüğünü söyledi. Galatasaray Başkanı Cengiz, merhum Öztekin için şu sözleri söyledi:

"Rasim Öztekin’i kaybettik. Acımız çok büyük. Kendisine bir veda töreni yapmak isteriz. Rasim Öztekin denilince hepimizin yüzüne bir gülümseme gelirdi. Ben çok severdim. Çok da izlemeye giderdik. Ferhan Şensoy’u da izlerdik. Ferhan Bey de çok değerli bir insan. Çok ender gelen insanlar. Pardon filmini 2-3 kez izlemişimdir. Böyle bir film olmaz. Ben de potlar kırıyorum ya… Verdiği mücadeleyi biliyorum. Dinamik bir süreç, dinamik bir toplum."

Mustafa Cengiz:" 100 milyonun üzerinde gelir gelecek"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Türk Telekom Stadı'nın yapımında emeği geçenlere tekrar teşekkür etti ve bu anlaşmayla birlikte ne kadar kazanacağını açıkladı. Cengiz, "Bu stadın yapılmasında bir çivi bile çakana, bütün yönetimlere tek tek teşekkür ederim. Biz nankör değiliz. Vefalı bir toplum olduğumuza inanıyoruz. Enerjisa sağ olsun tek tek hesapladı. Yusuf Bey’in çok katkıları var. 25 yıllık bir ömürde tüm masrafları sanırım 100 milyonun üzerinde gelir gelecek. 20 milyon TL yapımın tüm masraflarını karşılıyorlar. 15 yılı bize bırakacak ve hiçbir bedel almayacak. Panelleri bize devredecek ve bizim malımız olacak. Böyle bir teklif yok! Kendilerine şükranız" diye konuştu.

YUSUF GÜNAY: "BİR HAYAL GERÇEKLEŞTİ"

Mustafa Cengiz'in konuşmasının ardından Yusuf Günay söz aldı. Günay, bu projeyi yıllar önce merhum başkan Özhan Canaydın ile konuştuklarını ve bir hayalin gerçeğe döndüğünün altını çizdi.

Yusuf Günay şunları söyledi:

1990’lı yıllarda ekonomik krizler yaşanmıştı. Daha sonra ekonominin yapılandırılması için çalışmalar yapıldı. Özel kurumlar kuruldu. 1 yıllık bir hazırlık döneminde regülasyon yapmamız, enerji piyasasına bakmamız gerekiyordu. Bütün ülkeler kendi milli ve yerli kaynaklarına dair bir piyasa oluşturmuştu. Biz ise ithal. Türkiye’nin borçlanmasın yol açmıştı bu açık. Yerli ve milli kaynakları ekonomiye kazandırmak için çaba sarf ettik. Türkiye bu alanda iyi bir yere geldi. Galatasaray Spor Kulübü’ne de bir enerji santrali kurdurulabilir mi? Özhan Canaydın ile konuşmuştuk. Bu bir hayalin gerçekleşmesi oldu. Galatasaray’ın derdini kendisine dert edinmiş bütün yöneticilerimizin tamamı, el birliğiyle yapmış olduğumuz bir çalışmanın sonucu. Bir hayalimiz gerçek oldu.

Buradaki santral Galatasaray’a yakışır. Avrupa’nın ve dünyanın en büyük santrallerinden biri. Atıl durumda kalan stattaki çatıdaki alanda Enerjisa tüm harcamaları yapacak ve santral kuracak. 10 yıl işletiyor. Sonra bize geçiyor. Santral kurulur kurulmaz Galatasaray’a devrediyor aslında. Hem Galatasaray hem de Türk ekonomisine ciddi katkıları olacak. Galatasaray’da ciddi katkı sağlayacak. Şükranlarımı sunuyorum. Örnek bir çalışma oldu. Atıl duran bir kapasiteyi, ülkenin yararına kullanmış olduk. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Murat Pınar: "Bu proje yarına yatırım projesidir"

Galatasaraylı yöneticilerin konuşmasının ardından Enerjisa Enerji A.Ş. CEO’su Murat Pınar da bu birlikteliğin Türkiye açısından önemli bir girişim olduğunu hatırlattı.

Pınar, “Bu bahsettiğimiz proje 200 bin ağacı kurtaracak. Enerji, yerli ve milli. Yarına yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Bu işin olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray, ülke, Türkiye ve insanlığa hayırlı olsun” dedi. Pınar söz konusu projenin 12 ay içinde tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

İmzalar atıldı, soru cevap bölümüne geçildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün 2 numaralı ismi Yusuf Günay ve Enerjisa Enerji A.Ş CEO'su Murat Pınar'ın açıklamalarının ardından ise imzalar atıldı ve soru cevap bölümüne geçildi.

"Zemin konusunda ihmal var"

Soru-cevap bölümünde ilk olarak Mustafa Cengiz konuştu. Cengiz, Türk Telekom Stadı'nın zeminiyle ilgili itirafta bulundu ve ihmal olduğunu anlattı. Cengiz, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Marcao ile ilgili yaptığı açıklamaya da cevap verdi.

Cengiz, "Açıkçası siz basın mensuplarından soruların Enerjisa ile yaptığımız anlaşmayla ilgili gelmesini bekliyordum. Sizin yaptığınız efektif, hayırlı ve olumlu görünmüyor. Bizim yaptığımız stratejik bir şey, sorulan sorular taktiksel. Genelde halkın ilgilendiği şeyler magazinsel şeyler. O yönetici ne dedi, diğer ne cevap verdi? Zemin konusu da geçici. Belki yapısal ama stratejik bir şey değil. Enerjisa’dan başka bir gündeme girmek durumunda kaldığımız için de özür diliyorum.

Zemin elbette önemli. Tüm takımlar için de değerli. Bizler halı sahada gibi oynayalım. Güzel zeminde oynayalım isteriz. Diğer takımları küçük görüp siz de kumda oynayın demiyoruz. Biz stadın zeminini en iyi tutan kulüplerden biriyiz. İnsanlar çok çabuk unutuyor. O yağan karı hatırlıyor muyuz? İstanbul’da barajlarda su oranı nasıl düşmüştü? Kar yağınca hepimiz sevindik, zemin üzüldü. Sahanın üzerini erken açmak durumunda kaldık. Eleştiri olarak söylüyorum. TFF, 4 saat önce açın diyor. Ceza yeseydik keşke. Ne olurdu? Covid-19 döneminde maçlar oynanmadı. O dönemde teknik ekibin bunu önümüze getirmesi gerekirdi. Orada ihmal var. Kar yağışı da zemini bozdu. Ama biz çamur gibi sahada kazandık. Sonra çok güzel bir zeminde, Ankara'da yenildik. Demek ki tek faktör zemin değil. Hemen teknik ekibe laf etti diye yazın siz. Ama alakası yok." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye cevap: "Ben o acizliğe düşmem"

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'ye cevaben sert ifadeler kullandı. Cengiz, Fenerbahçe'nin oynadığı ve 3-0 kazandığı Konyaspor maçında da hatalar yapıldığını ancak; kendilerinin açıklama yaparken dikkat ettiklerini dile getirdi.

Cengiz, "Dünkü maçta hakem hataları yok muydu? Ben o acizliğe düşmem. Sivasspor kuşkuluymuş, sonra kuşkuları gitti. Yanımızda oturuyorlar sonra da bizim aleyhimize bildiri yayınlıyorlar. Ben hakemi etkilemek için bir şey yapmam. Benim cesaretim, Türkiye’nin minimum yüzde 45’i. Galatasaray, Türkiye’dir onun için diyoruz. Hakemleri etkilemeye çalışmayız. Zırva, tevil götürmez diye bir söz var. Saçma bir açıklamaya cevap verilmez. Bataklığa damat gibi girsen de kirli çıkarsın. Hakem hataları var. Ne yapmalı? Hakemleri eğitmeli. Hakemler daha korkusuz hale gelmeli. Bizim bağırmamız adalet için. Ben bağırılmayan, adalet istenmeyen bir lig isterim. TFF bizim TFF’miz, hakemler de bizim hakemimiz. Ben onların özgüvenini bitirirsem daha çok hata yaparlar" dedi.

"Gelecek kuşaklara yatırım yaptık"

Daha sonra Cengiz gündemi tekrar Enerjisa ile yaptıkları anlaşmaya taşıdı. Cengiz, "Yapılmayacak olanı yaptılar. Teşekkür ediyoruz. 20 milyon TL yatırım yapıldı. 10 yıl sonra biz olur muyuz? Bilemiyorum. GES santrali tarafından yüzde 63’lük elektrik ihtiyacı karşılanacak. Bizler gelecek kuşaklara yatırım yapmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Boyd ve yabancı hakem açıklaması! Topu TFF'ye attı...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, daha önce yaptığı açıklamada 'Yabancı hakem transfer edelim. Derbilerde görev alsın' fikrini açıklamıştı. Bu yönde bir soru Mustafa Cengiz'e de soruldu.

Sivasspor forması giyen Boyd'un, 'Beşiktaş için de bu puan önemliydi' şeklindeki ifadesinin hatırlatılması üzerine, "Biz tartışmalara girmek istemiyoruz. Hoşumuza gitmese de bu açıklamaları merkeze alamayız" yanıtı veren Cengiz yabancı hakem konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı hakem konusuna karar verecek olan TFF’dir. Hakem sayısı belli. Ama hakem sayısı yeterli değil dediler. Bir de VAR konusu çıktı. Her maç için 8’e yakın hakemden söz ediliyor. Hakem sayısı yetersiz kalırsa yabancı hakem konusuna karar verilir. O da derbi maçlarda ve belli sayıda. Ama bunu tehdit gibi söylemek Türk hakemliğine zarar verir. Futbolu tam oluşmamış ülkelerde yapılıyor. Biz istedik ama çok sıkışıyorsanız dedik. Bu tip kararları TFF’ye bırakıyoruz."

Seçim mesajı: "500 milyon verecek biri varsa..."

Öte yandan Mustafa Cengiz, seçim konusunda da konuştu. Cengiz, Galatasaray'ı mali açıdan kurtarabilecek bir başkan adayına karşı çıkmayacağını ve böyle bir adayın olması durumunda gönül rahatlığıyla çekileceğini ifade etti.

Cengiz, "Ben karşıma iyi bir başkan adayı çıksın demedim. Hepsi iyi. Ben onu demedim. Beni tatmin edecek dedim. Beni ne tatmin eder? Cennet tatmin eder. İhtiyaçlar sınırsız, kaynaklar kıt. Başkan adayı benim kıstasıma göre olması gerekir dedim. Pandemi döneminde ciddi zararlarımız var. En büyük geliri olan da zararı olan da biziz. Bizim bu zarardan kurtulmamız gerek. Adam gelmiş, 500 milyon para verecek ve bunu da belgeliyor. Bunu görmeliyim ben. En büyük sorunumuz mali sorun. Taraftarımızın yarısından çoğu teknik direktörlük sonrası muhasebecidir. Eleştirilere bakıyoruz. Ne kadar fikir ve görüş varsa yarışsın. Bu büyük bir zevk. Taraftar kendi sesini bulmuş olur. Bizim faaliyetlerimizi olumlu bulmayanlara da tercih şansı verir. Adam bizi beceriksiz görüyor olabilir, tipimizden hoşlanmayabilir. Bunları diyebilir. Bakacağız" diye konuştu.