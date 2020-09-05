Mustafa Cengiz: Taraftarı mutlu edeceğiz

Galatasaray'da orta saha transferi henüz yapılmadı. Günlerdir tartışılan konu hakkında sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'den resmi açıklama geldi. CBC Sport televizyonunda yer alan ve Perviz Musayev ile Elçin Cafarov'un sunuculuğunu yaptığı Türkiye'den Futbol programına telefonla konuk olan Mustafa Cengiz, "Orta sahayla ilgili çalışmalarımız var, inşallah taraftarı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar mükemmeli bulmak için mücadele veriyor, tam mükemmele asla ulaşamazsınız. Fakat biz santrfor yokken ligin en çok golünü attık, defans yok dendi, ligin en az gol yiyen takımı olduk" diyen deneyimli spor yöneticisi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Neftçi Bakü'nün taraftarlarına da selam gönderip "Hem kardeşinizle maç yapacaksınız, hem de galip veya mağlup olacaksınız. İki duygu bir arada. Şükür ki bize sizinle maç yapmak nasip oldu. Biz bundan çok mutluyuz. Bizim oynadığımız takım, en yakın kardeşimiz. Türk kardeşlerimiz, Azeri kardeşlerimiz. Netfçi'nin her zaman başarılı olmasını isterim. İran'da da Tractor çok başarılı oldu, mutlu olduk. Bu maçtan dolayı çok mutluyuz" sözlerine yer verdi.

"ÖZ KAYNAKLARIMIZA DÖNMEMİZ GEREKİR"

"Azerbaycan'dan oyuncu transfer etmeyi düşünür müsünüz" sorusuna yanıt veren Cengiz, "Bizim öz kaynaklarımıza dönmemiz gerekir. Azerbaycan'a, Kazakistan'a, Türkmenistan'a... Bizim scout ekiplerimizin incelemesi gerekir. İnşallah bu yönde çalışmalarımız olacak" şeklinde konuştu.