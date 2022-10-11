Mustafa Ceceli: Eşime teslim oldum!

Bir süredir 'Salıncak', 'Ratgele' gibi şarkılarıyla gündemden düşmeyen Mustafa Ceceli, önceki akşam Kıbrıs’taki Lord’s Palace Hotel'de sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı,” Özledik sizi” diye lafa başlayıp sahne kıyafetini eşi Selin İmer’in seçtiğini söyledi.

"Eşime teslim oldum"

Ceceli, "Evlendiğimizden beri beş senedir, dolaptan bir şey almadım. Şöyle yapıyorum 'Aşkım ne giyeyim? O da şöyle yapıyor, yine bana mı kaldı?” dedi. Her anlamda eşime teslim oldum diyen Mustafa Ceceli, sözlerini ”Kafam rahat, en azından artık ne giyeceğimi biliyorum." şeklinde noktaladı.

Konseriyle ilgili konuşan şarkıcı, "Çok güzel bir konser bizi bekliyor. Her şey iyi gidiyor, bu yazı güzel geçirdik. Pandemi sonrası bence bütün sanatçılar iki yılın tozunu, tortusunu, pasını ve acısını çıkardı diye düşünüyorum. Hatta sanatçı arkadaşlarımla havalimanında karşılaşıyorum, çok da seviniyorum böyle olmasına. Sektörümüz şarkıları dinleyicisiyle paylaştığı zaman bir anlam kazanıyor” ifadelerini kullandı.

"Oğluma da vakit ayırmak istiyorum"

Yoğun konser mesaisi olduğunu söyleyen Mustafa Ceceli, "Zorlanmıyor musunuz, eşiniz ve çocuğunuz İstanbul’da kalıyor?" sorusunu, "Son uçakla gelip, ilk uçakla eve dönüyorum. Oğluma da vakit ayırmak istiyorum, okullar da açıldı malum” diye cevapladı.

Konserini dinlemeye gelen Merve Boluğur ve Mert Aydın’la da bir araya gelen Ceceli, "Tebrik ettim, onlara da mutluluklar diledim. Güzel bir şey iki insanın hayatını birleştirmesi. Bir olmayı istemesi. Zor bir şey bu dönemde evlilikleri yönetmek” dedi.

"Ebru Gündeş inanılmaz şeker bir insan"

Ebru Gündeş’in albüm çalışmalarıyla ilgilendiğini söyleyen Ceceli, "Solistim benim, ona buradan selamlar gönderiyorum. Stüdyoda o kadar hızlı ki. Biliyorsunuz biz sanatçılar bir günde bir şarkı okuruz, gelip bütün albümü okuyup gitti. Bazen espri yapıyor bana genç yetenek nasıl buluyorsun beni falan diye? İnanılmaz şeker bir insan” dedi. Ebru Gündeş’in albüm tercih ettiğini söyleyen Ceceli, "Benim bildiğim 22 şarkı var şu anda. Hatta seçmekte zorlanıyorlar, kaç albüme böleceğiz diye düşünüyorlar" diye konuştu.