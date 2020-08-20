Mustafa Akıncı'dan skandal Türkiye çıkışı

Skandal çıkışlarıyla büyük tepki çeken KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye düşmanı olmadıklarını belirterek "Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savundum. Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama 'otur arap, kalk arap' misali biatçı bir anlayış da çıkmaz" dedi.

Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarını hem de yavru vatan KKTC’nin haklarını savunan Türkiye’ye bütün Kıbrıs halkı destek verirken aykırı sesler de yükselmeye başladı.

Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarıyla bilinen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan tuhaf bir açıklama daha geldi.

“Türkiye’ye biat etmem”

Türkiye ile KKTC ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulunan Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı ilginç açıklamada adeta Türkiye’ye biat etmeyeceğini ilan etti.

Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde olan bir ilişkiyi savunduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’ta azınlık konumunda olmak istemediklerini ve aynı zamanda başka bir ülkenin de bir alt yönetim olarak anılmak istemediklerini ifade etti.

İşte Akıncı'nın o skandal açıklaması;

"Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savundum. Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama 'otur arap, kalk arap' misali biatçı bir anlayış da çıkmaz.

Biz Rum tarafının azınlığı olmak istemediğimiz gibi, bir alt yönetim olarak nitelenmek de istemeyiz. Bu topraklarda onurlu bir halk olarak eşitlik-özgürlük-güvenlik içinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde yaşamak istiyoruz. Halkımızın bu hassasiyetlerine de herkesten saygı bekliyoruz. Seçimlerimizde de tek söz sahibi halkımızın kendisidir. Bunun ötesinde hiçbir müdahaleyi de kabul etmiyoruz."