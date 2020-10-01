Mustafa Akıncı Türkiye düşmanlığına başladı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Ekim’de ülkede yapılacak olan seçimler için “Türkiye düşmanlığı” üzerine kampanya yürütüyor.

Akıncı, katıldığı bir televizyon programında yine Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu. 11 Ekim’de adada yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak 5 isim “Er Meydanı Seçim Özel” programında kozlarını paylaştı.

Programa katılan Mustafa Akıncı Türkiye ile ilişkiler, Maraş ve Doğu Akdeniz konusunda görüşlerini aktardı.

Türkiye'nin toplumu böldüğü iftirasını atan KKTC Cumhurbaşkanı "Türkiye’den bazı kesimlerin, şu an ki cumhurbaşkanının seçilmemesi için ellerinden yaptıklarını görüyoruz” dedi.

“Beni seçtirmek istemiyorlar”

Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini belirten Mustafa Akıncı, “Öteden beri Türkiye ile saygıya dayalı, kişilikli ilişki olmalı vurgusunu yaptık. İlk kardeş belediye ilişkisini kuran benim. Ancak Türkiye’den bazı kesimlerin, bir adayın seçilmemesi için ve şu an ki cumhurbaşkanının seçilmemesi için ellerinden yaptıklarını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Toplumu bölüyorlar"

Kendisiyle ilgili “Türkiye düşmanı” algısı yapıldığını savunan Akıncı, "Toplumu ciddi şekilde bölüyorlar. Toplumun kendi kendini yönetme hak ve iradesine sahip olduğunu en başta Türkiye’deki yetkililerin kabul etmesi gerekir. Oradan buraya bazı kesimler tarafından yapılan bazı söylemler olduğunu görüyoruz. Kıbrıs Türk halkının kendi özgür iradesini ortaya koyacak yetenekte olduğunu herkesin kabul etmesi lazımdır. Türkiye’ye karşı sevgi ve saygıdan başka besleyeceğimiz duygu yok. Benim adıma Türkiye düşmanı algısı yaratma çabası abestir.” açıklamasında bulundu.

Daha önce Türkiye'nin seçimlere müdahale ettiğini ileri süren Akıncı, "Bu mümkün değil ama aynı şekilde Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin bir alt yönetimi gibi algılanmak da istemiyor” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Türkiye’yi doğrudan hedef alarak “Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama ‘otur Arap, kalk Arap’ misali biatçı bir anlayış da çıkmaz” dedi.