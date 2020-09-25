Türkiye düşmanlığı oylarını eritti

11 Ekim'de yapılacak seçim öncesi yayınlanan son ankette Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar ikinci tura kalıyor; ikinci turda da Ersin Tatar 54,1 ile seçimi kazanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 11 Ekim'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yapılan anket sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre, Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçimi kaybediyor.

TATAR YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

KKTC'de Gezici Araştırma Merkezi'nin yaptığı ankette Türkiye düşmanlığı ile hareket eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı büyük şoka uğradı. Gezici Araştırma Merkezi katılımcılara "Seçim 2. tura kalsa ve adaylar Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olsa kime oy vermek istersiniz?" sorusunu yöneltti.

Yapılan araştırmada seçimin iki büyük adayı Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar ikinci tura kaldığı ve İkinci turda ise Ersin Tatar'ın Akıncı'yı geçerek yüzde 54,1 ile seçimi kazandığı belirtildi.