Müslümanlığı seçen dünyaca ünlü yıldızlar
Dünyanın farklı yerlerinden, farklı alanlarda adından söz ettiren, İslam'ı kabul ederek Müslüman olan ve hayatlarını bu uğurda şekillendiren dünyaca ünlü isimleri sizler için derledik
İslam'ı kabul ederek müslüman olan ve hayatlarını bu uğurda şekillendiren dünyaca ünlü isimleri sizler için derledik
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İşte İslamiyet'i seçen O ünlü isimler:
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1992 yılında hapse giren ünlü boksör Mike Tyson, bu süreçte Kuran-ı Kerim'le tanıştı. İslam'a ilgi duymaya başlayan Tyson, hapishaneden çıktıktan sonra müslüman oldu ve Mekke'ye gitti.
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Dünyaca ünlü yıldız Michael Jackson'un kız kardeşi olan Janet Jackson, Katar'lı sevgilisi Wissam Al-Mana ile evlenmeden önce Müslüman oldu. Jackson şimdilerde sade ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
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