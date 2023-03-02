Gerçek adı Müslüm Akbaş olan hayranlarının ‘’Müslüm babası’’, arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses, vefatının 10. yılında anılıyor.

Sanatçı Müslüm Akbaş, 7 Mayıs 1953'te dünyaya geldi, 44 yıllık kariyerinde 78 albüm hazırladı, 38 filmde rol aldı.

Geçirdiği bir kaza sonucu koku alma duyusunu kaybetti, işitme duyusu ise ciddi biçimde zarar gördü.

Hayat hikayesini konu alan "Müslüm" filmi, 2018'de vizyona girdi ve gişe rekorları kırdı. Bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış eserleri, "Mahzendeki Şarkılar" albüm serisinde sevenleriyle buluştu.

15 Kasım 2012 yılında geçirmiş olduğu by-pass ameliyatı sonrası akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Müslüm Gürses, 3 Mart 2012 yılında vefat etti.