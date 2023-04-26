Muslera veda ediyor! Yıldız eldiven Cimbom'a doğru

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır dönemi sona mı eriyor? Adı bir süredir transfer dedikodularına karışan Uğurcan Çakır geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ayrılmak istediğine dair çıkan haberleri yalanlamıştı. Öte yandan başarılı kaleci için Trabzonspor başkanından flaş bir açıklama geldi.

Başkandan çarpıcı sözler

İngiliz takımlarının da kıskacında olan Uğurcan Çakır, son olarak Galatasaray'a da yazılmıştı. Söz konusu haber gündeme bomba gibi düşerken, iddialar başkan Ertuğrul Doğan'a soruldu. Başkanın Uğurcan Çakır-Galatasaray iddialarına verdiği cevap olay oldu.

"Galatasaray'a satarım"

Trabzonspor yönetimi, Uğurcan Çakır için 15 milyon euro hedefi koydu. Fotospor'un haberine göre başkana "Galatasaray istediğiniz rakamı verirse satar mısınız?" sorusu geldi. Başkan Doğan ise Uğurcan Çakır'ın ezeli rakibine transferine yeşil ışık yakarak "Evet" cevabını verdi.

Öncelik Avrupa'da oynamak

Hem yönetimin hem de Uğurcan Çakır'ın öncelikli hedefi Avrupa. Yurt dışından beklenen teklif gelmemesi durumunda milli eldivene Galatasaray kapıları açılabilir.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 26 maça çıkan Uğurcan Çakır, kalesinde 42 gol gördü. Deneyimli file bekçisi 10 maçta da kalesini gole kapadı.