Muslera, takım uçağını birbirine kattı!

Galatarasay'ın sevilen kaptanı Fernando Muslera, bugünlerde patlamaya hazır bir bomba gibi!

Sabah'ın haberine göre; yüksek kazanç vaadiyle bir banka çalışanına 1 milyon dolara yakın para kaptıran oyuncunun, bu durum nedeniyle üzgün ve gergin olduğu düşünülüyor.

Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşadı. Efendi ve kibar kişiliği ile bilinen kaleci, takım uçağında 150 dolarlık parfümünü aradı ama bulamadı.

Kendisine şaka yapıldığını düşünen deneyimli oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca iyice sinirlendi.

Uçağın içinde bağırıp çağıran futbolcuyu kulüp yetkilileri sakinleştirdi.