Muslera, Kasımpaşa'ya karşı oynayacak mı?

Galatasaray'da 25. hafta çalışmaları bugün devam etti. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda günün antrenmanını Nef Stadyumu'nda yaptı.

Galatasaray Fernando Muslera, Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö'nün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Takım kaptanlarından Fernando Muslera sakatlığını atlattı ve bugün takımla yapılan antrenmanlara katıldı. Belçikalı yıldız Dries Mertens ise salon ve saha çalışmalarına başlarken, Midtsjö'nün tedavisine devam edildi.

Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera iyileşti. Tecrübeli file bekçisi antrenmanlara başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımda teknik heyet ve Okan Buruk, Fernando Muslera'yı riske etmek istemiyor. Uruguaylı oyuncunun oynama durumu netleşmedi.