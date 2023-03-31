Muslera iftar yemeğinde, "Allah kabul etsin" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, yöneticiler ile sarı-kırmızılı ekibin teknik heyeti ve oyuncuları dün akşam gerçekleştirilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da katıldı.

Yemek sonrası GSTV'ye açıklamalarda bulunan Fernando Muslera, şampiyonluk yolunda devam edeceklerini söyledi.

Açıklamalarına Türkçe, "Allah kabul etsin." diyerek başlayan ve takım halinde bir arada olmalarının önemine değinen Muslera, "Bu akşam yemeği ve beraber olmak çok önemliydi. Başkanımıza, teknik heyetimize ve bütün arkadaşlarıma buraya gelip bunu yaptıkları için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli futbolcusu, çok iyi bir takıma sahip olduklarını belirterek, "Evde de deplasmanda da taraftarımız hep yanımızda. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Onlara müteşekkir olmamız gerekiyor. Bazen kaybetmek de önemli. Gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyorlar. Rakipler bize karşı yüzde 200 ile oynuyor. Çok iyi bir takımımız var. Yarından itibaren tüm maçları kazanıp şampiyonluk yolunda ilerleme hedefimiz var." şeklinde konuştu.

Adana Demirspor maçının çok zor olacağına dikkati çeken Muslera, "Milli takım maçları sonrası oynanan müsabakalar genelde zor oluyor. Çok milli oyuncumuz var. Bizim için ayrı bir meydan okuma olduğunu söyleyebiliriz. Teknik ekip, oyuncular, hepimiz şampiyonluk mücadelesine odaklanmış durumdayız. Bu konuda Erden beye ve başkana teşekkür ediyoruz. Taraftarımızla birlikte fedakarlık yaparak hep beraber şampiyonluk yolunda devam etmeye çalışıyoruz. Ben burada birçok yıl geçirdim. Bu yıllar arasında bu sene çok özel. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.