Muslera Galatasaray'ı bırakacak

Tecrübeli kaleci, yaklaşan Dünya Kupası ile ilgili "Dünya Kupası yaklaşıyor ve tam zamanlı antrenman yapıyorum, çok oynuyorum. Gerçek şu ki bir Dünya Kupası oynamaya hazırlanmak inanılmaz ve bundan zevk alıyorum, tüm duygularla, tüm illüzyonla ve onu elde etmeye çalışıyorum. En iyi şekilde orada olacağım" dedi.