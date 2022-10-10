Muslera Galatasaray'ı bırakacak
Kazandığı kupalar ve başarılarla Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Fernando Muslera futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı.
2011 yazında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, 11 yıldır giydiği sarı-kırmızılı formayla adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdırdı.
Galatasaray'da 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanan Muslera, kulüp tarihinin en çok kupa kaldıran isimleri arasında yer alıyor.
Fernando Muslera, Galatasaray'da bu sezon kurulan güçlü kadroya dair önemli açıklamalarda bulunurken bir sonraki adresini de duyurdu.
Tecrübeli kaleci, yaklaşan Dünya Kupası ile ilgili "Dünya Kupası yaklaşıyor ve tam zamanlı antrenman yapıyorum, çok oynuyorum. Gerçek şu ki bir Dünya Kupası oynamaya hazırlanmak inanılmaz ve bundan zevk alıyorum, tüm duygularla, tüm illüzyonla ve onu elde etmeye çalışıyorum. En iyi şekilde orada olacağım" dedi.