Musk'ın, 'Twitter yöneticiliğinden istifa etmeli miyim?' anketi sonuçlandı!

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'daki yöneticilik görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlattı ve çıkan sonucu kabul edeceğini belirtti.

Anket sonuçlarına göre, %57,5'lik kesim Elon Musk'ın Twitter CEO'luğu görevinden istifa etmesini istiyor.

Twitter'ı satın aldığı günden bu yana çalışanlar ve reklam verenler başta olmak üzere birçok çevre ile sorun yaşayan Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım." paylaşımında bulundu.

Twiter'ın yeni patronu, anketi başlatmasının ardından yaptığı paylaşımlarda, ayrılma konusunda "ciddi" olduğunu belirtirken, "Ne dilediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin." ifadesini kullandı.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.