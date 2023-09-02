AjansHaber.com.tr Yaşam Muska yazan dolandırıcı serbest bırakıldı

Muska yazarak dolandırıcılık yapan şüpheli serbest bırakıldı

Diyarbakır'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde para karşılığında "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün merkez Bağlar ilçesinde bir kişinin para karşılığında "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığına ilişkin basında çıkan haberler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli A.A. gözaltına alınmıştı.

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