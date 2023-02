Musk "Birkaç uzaylı arkadaşım uğradı"

Dünyada UFO paniği yaşanıyor, açıklamalar ve iddialar peş peşe geliyor.

Twitter'ı satın almasıyla birlikte yönetimde yaptığı değişiklikler ile gündemden düşmeyen Elon Musk, bu kez de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin, ABD ordusunun Alaska üzerinde "yüksek irtifadaki tanımlanamayan bir cismi" vurduğunu açıklaması üzerine attığı tweetle gündeme geldi.

Attığı tweet büyük etkileşim alan Musk, "Endişelenmeyin, sadece birkaç uzaylı arkadaşım uğradı" ifadesini kullandı.

Don’t worry, just some of my 👽 🛸 friends of mine stopping by …