Müsilaj için Türkiye'nin en büyük seferberliği!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'yı saran ve büyük tehlike oluşturan müsilaja karşı Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliğini başlatılacağını duyurdu.
Marmara'nın büyük bir kesiminde görülen ve gün geçtikçe çoğalan müsilaj (deniz salyası) tehlikesine karşı yeni bir seferberlik başlatılıyor.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DENİZ TEMİZLEME SEFERBERLİĞİ
Bakan Kurum, "Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliğini başlatıyoruz. Marmara Denizi'ni sağlıklı günlerine kavuşturmak için bugün saat 14.00'te Caddebostan Sahili'nde buluşalım." açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliğini başlatıyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) June 8, 2021
⏰Marmara Denizi'ni sağlıklı günlerine kavuşturmak için bugün saat 14.00'te Caddebostan Sahili'nde buluşalım.#MarmaraHepimizin 🌊 pic.twitter.com/YQu4fd7Oyc
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