MÜSİAD'dan istihdam seferberliğine tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan KOSGEB destekli istihdam seferberliği binlerce gence iş kapısı açıyor. Hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelere nefes aldıracak gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yeni istihdam seferberliği ile 75 bin mezuna iş imkânı sağlanacağını vurguladı. Asmalı açıklamasında, geri ödemeli sağlanacak desteklerin faizsiz ve teminatsız olduğunu belirtti.

İlk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekli Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, binlerce gence iş kapısı açıyor. Program ile hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelere önemli katkı sağlanırken, 75 bin mezuna iş fırsatı sunulması hedefleniyor. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında faizsiz ve teminatsız her çalışan için 100 bin TL geri ödemeli destek verilmesi öngörülüyor.

"Hızlı Destek Programı'nı bir istihdam seferberliği olarak görüyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Yeni Ekonomi Modeliyle paralel hâlde sunulan devlet desteklerinin önemine vurgu yaparak, hayata geçirilen istihdam seferberliğinin binlerce gence iş imkânı sağlayacağını belirtti.

"Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz toplantılarda Yeni Ekonomi Modeli'nin üreticilere, sanayicilere ve yatırımcılara güven aşıladığı bir döneme girildiğini belirtmiştik. Yatırımcı, üretici ve sanayicilerimizin, kapasite kullanımlarının daha da artacağı, yurt içi satışlarının artış göstereceği, ihracat potansiyelinin güçleneceği, yeni yatırımlarının hız kazanacağı ve inovatif fırsatların değerlendirileceği yepyeni bir seneye yelken açtık. Yeni istihdam olanaklarının öne çıkacağı bu dönemde, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nı bir istihdam seferberliği olarak görüyoruz. Oluşturulan program ile 75 bin gencimize iş kapısı açılacak. Bu kapsamda işletmelere de ciddi bir kolaylık sağlanıyor. Faizsiz olarak geri ödemeli her çalışan için 100 bin TL gibi bir rakamdan söz ediyoruz. İstihdamı güçlendirecek bu girişim, üretim ve yatırım normlarıyla birleştiğinde ekonomiye doğrudan olumlu yönde etki edecektir. MÜSİAD olarak üyelerimiz ile birlikte üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. 2022 yılını 2023 hedeflerimize ulaşmada önemli bir basamak olarak görüyoruz. Ülkemizin güçlü yarınlara ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Programa başvuru için son tarih 31 Mart

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın yeni aşaması, genç, yeni mezun ve kadın istihdamını hedefliyor. Program kapsamında işletmeler, belirlenen sektörlerde, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış yeni personeli istihdam edebilecek.

Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki veya teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri istenecek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranacak bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması olacak.

Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkacak.