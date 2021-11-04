MÜSİAD'dan Azerbaycan'a "Dolarla" Davet

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 1995 yılından beri düzenlediği

Uluslararası İş Forumu'nu (IBF) bu defa Azerbaycan'da düzenliyor.

14-17 Kasım tarihleri arasında Bakü'de düzenlenecek olan 25. IBF kongresinde gıda, tarım, hayvancılık, turizm, enerji, inşaat ve sağlık sektöründeki ayrıcalıkların anlatılması için sektörel toplantılar planlanıyor.

Katılım "Dolar" üzerinden

MÜSİAD, organizasyonla ilgili hazırladığı davet sunumunda foruma katılım mali şartlarını da bildirdi. Buna göre ulaşım, konaklama ve transferler dahil tam paket organizasyon katılım bedeli "950 USD" olarak belirlendi.

İki Türk devletinin birlikte organize ettiği ticaret forumuna katılımın Amerikan Doları üzerinden fiyatlandırılması ise potansiyel Türk katılımcılar arasında tepkiye neden oldu. Katılımcılar "Türk Lirası'nın itibarını güçlendirmeye çalıştığımız bu dönemde bir Türk devletinin bir diğer Türk devletinde düzenlediği organizasyonun katılım bedeli en azından bizim için TL olarak belirlenmeliydi" dediler.

Forum kapsamında sektörel toplantıların yanı sıra fabrikalara yönelik sunumlar ve ziyaretler gerçekleştirilecek. Organizasyon Türkiye ve Azerbaycan Ticaret Bakanlıkları tarafındna desteklenirken, Kanada,Türkiye, Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Rusya’dan

1000 iş insanının Bakü'ye gelmesi bekleniyor.