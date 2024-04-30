Dervişoğlu: “Polimik yapmak için gelmedim”

31 Mart yerel seçimlerinde beklediği sonucu alamayan İYİ Parti, olağanüstü kurultaya gitmişti. Kurultay’da eski genel başkan Meral Akşener’in işaret ettiği Müsavat Dervişoğlu, 3.turda genel başkan seçilmişti.

Bugün mazbatasını alan Dervişoğlu, görevde olduğu sürece her şeyin açık ve şeffaf olacağını açıkladı. Millete hizmet için geldiğinin de altını çizen Dervişoğlu, yeni anayasa çalışmalarına karşı ise "Parlamenter sisteme geçiş emaresi taşırsa konuşuruz. Bunu tek başıma yapamayacağım. Biz milletin yanında olacağız. Bu büyük devletin bekasının yanında olacağız. " dedi.

Bahçeli’ye cevap verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz." sözlerine de yanıt veren Dervişoğlu, "Beni çok sayıda genel başkan arayıp tebrik etti. Kendisinden tebrik beklemedim." dedi.

Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Ben kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Onun için söyleyebilir. Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım. Maksadı aşan açıklamalar yapmadım. Üzerimde hakkı ve emeği var. Edindiğimiz tecrübelerin önemi var. Dediği başımın üstüne."