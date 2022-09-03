Murat Yıldırım, ‘Teşkilat’ dizisi kadrosunda

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu ile birlikte bu sezon ‘Teşkilat’ dizisinin başrolünü paylaşacak. Kadroya dahil olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu belirten Murat Yıldırım, dizinin yeni sezonunda 'Ömer Atmaca' karakterine hayat verecek.

ÖMER'İN GİZEMLİ HİKAYESİ

Ekibe yeni dahil olan Ömer, babasının erken yaşta kendilerini terk etmesiyle ailesinin yükünü sırtlamıştır. Zorluklarla geçen yılların ardından azmi ve üstün yeteneği sayesinde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı bir mensubu olmuştur. Kritik bir operasyonun dönüşünde yaşadığı acı olayın etkisiyle sarsılan Ömer, bu olayın sorumlularını ararken kendi hayatıyla ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşecektir.