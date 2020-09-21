İlk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna M. Çağatay Tosun'un oturduğu Ramo dizisi kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı Ramo'nun bıçaklanma sahnesi olay oldu.

Ramo dizisiyle ilgili RTÜK'ün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bir şikayet sosyal medyayı salladı.

11 yaşındaki bir çocuğun Twitter üzerinden RTÜK'e "Merhaba ben 11 yaşında 5. sınıf öğrencisiyim show tv de yayınlanan RAMO adlı dizide bıçaklanma sahnesini gördüm ve çok etkilendim lütfen diziyi sonlandırın" mesajını attı.

Gelen şikayeti değerlendirerek cevap yazan RTÜK ise ''Sevgili Zafer; bu duyarlılkta olman, seni rahatsız eden bir sahneyi bize iletmen çok güzel. Senin gibi değerli çocuklarımıın ekran duyarlılığı bizleri çok memnun ediyor. Lütfen çevrene de bu duyarlılığı aktar. Şikayet ettiğin diziyi uzmanlarımıza incelettireceğiz. Teşekkürler...'' yanıtını verdi.

RTÜK tarafından konuşmanın yayınlandığı paylaşımda ''Çocuklarımız kırmızı çizgimizdir. Duyarlı yavrularımıza sonsuz teşekkürler...'' ifadeleri kullanıldı.

RTÜK tarafından yapılan bu paylaşım dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım isyan etti.

Ben bunu çözemedim: Sosyal medya hesabından açıklama da bulunan Murat Yıldırım "Ben bunu çözemedim, çözebilen varsa buyursun ! 11 yaşında çocuğun Sosyal medya kullanmasına mı yanayım, ilk defa RTÜK’ün bir diziyi kamuoyuna şikayet etmesine mi yanayım, ufaklığın Türkçesinin maşallahlığına mı yanayım!!'' diyerek isyan etti.

Murat Yıldırım'ın tweetinin altına birçok takipçisinden destek mesajı geldi.