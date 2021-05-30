Murat Sancak'tan Sedat Peker'e yalanlama

MT Grup Başkanı ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sedat Peker'in YouTube'dan yayınladığı 8'inci videosunda Suriye'ye gönderilen silahlarla ve yapılan ticaret ile Berat Albayrak hakkındaki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Sedat Peker'in eski Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın evinde kaldığına dair iddiasına Twitter'dan yanıt veren Murat Sancak, şu paylaşımı yapttı:

"1. Berat Albayrak’ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok.Ayrıca o kişinin tabiriyle tlf sinyalinden bakılabilir, Evime hiçbir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım. O şahsın yine kendi hassasiyetiyle cevap veriyorum, Suriye de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı ve 2 kız çocuğumun boğazından öyle olmayan bir ticaretten bir damla su bile girmedi, ALLAH a çok şükür." ifadelerini kullandı.

Hiçbir şey gizli kalmaz...

Murat Sancak daha sonra da "Hiç bir şey gizli kalmaz, doğruysa ortaya çıkar bir düşünün yalansa o zaman ne diyeceksiniz? Adama haksızlık ettik diyeceksiniz. Peki ben hakkımı helal eder miyim? O zaman geldiğinde yine burdan yazarım. Ortaya atılan bir iddianın doğru olmayabileceğini hesaba katın... " uyarısı yaptı.

Sedat Peker, Murat Sancak hakkında ne dedi?

Sedat Peker, Murat Sancak hakkında iki iddiada bulundu. Biri Berat Albayrak'la ilgili diğeri de Suriye'yle yapılan ticaret konusundaydı. İşte Peker'in o iddiaları...

- Şimdi sizin Suriye'de ticaret yapmanız için ne yapmanız gerek biliyor musunuz? Metin Kıratlı bey var, cumhurbaşkanlığı idari işler başkanı, Külliye'ye gideceksiniz. Ama böyle bir iki kamyonluk işleri söylemiyorum, büyük, kaçak ham petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araç. Milyarlarca dolarlık para. Suriye mücadelesi için parayı kim verdi, devlet. Kim şehit oldu, millet. Şimdi orada yapılan ticareti anlatacağım.

- Siz oradan onayı aldıktan sonra MT grup var, Murat Sancak, Ramazan Öztürk, tüm hiyerarşi orada. Onların onayı geçtikten sonra, El Nusra'nın iktisat sorumlusu var, Ebu Abdurrahman, Ebu Şeyma ismini de kullanıyor, şu anda da ticaret böyle yapılıyor biliyor musunuz? Ben o zaman ne dedim, bunlara silahları veriyorsunuz, bunlar Türkmenlerle savaşıyor, ya anlat abi bir bilelim. Bir bilelim bizim üstümüzden gidiyor. Ya işte yeni bir dengeler kuruluyor, dedim bana anlatacaksınız.

- Berat Albayrak nerede biliyor musunuz, hep arıyorsunuz, Murat Sancak'ın evi var Hadımköy, Beylikdüzü taraflarında orada kalıyor. Beraberler. Suriye'ye girilmeli mi, girilmeli, kalımalı mı, kalınmalı ama oradaki para neden hiç devlete gelmiyor, hala para gidiyor oraya. Ama orada bir ticaret var, büyük para kazanılıyor. Ham petrol, bakır, alüminyum..."