Murat Sancak: "Yunus'a talibim"

Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Yunus Akgün, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı başardı. Son olarak Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, genç futbolcu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Formasını Rashica kaptı

11 maçta sahaya çıkan 22 yaşındaki Yunus Akgün gol kaydedemezken, yalnızca 1 kez asist yapmayı başarabildi. Ligin ilk haftalarında Teknik Direktör Okan Buruk’un düzenli olarak şans verdiği ama istenen performansı alamadığı oyuncu formasını Rachica’ya kaptırdı.

Murat Sancak açıkladı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Eko Türk TV'de açıklamalarda bulundu. Geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün hakkında dikkat çeken sözler sarf eden Sancak, "Galatasaray taraftarına sesleniyorum ona sahip çıksınlar. Galatasaray oynatmazsa da ben talibim onu da söylüyorum. Alır oynatırız yurtdışına satarız biz de kazanırız Galatasaray da kazanır." ifadeleri ile genç futbolcuya talip olduklarını duyurdu.