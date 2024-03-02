Özgür Özel'i korku sardı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam, bu adayı çeker alırım. Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum Murat Kurum'u çek" demesi üzerine AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’dan yanıt gecikmedi. Kurum, ‘’Deprem üzerinden kirli bir siyaseti üreten sen değil misin? Bana konuşacak son kişi sensin” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Şubat'ta açılışına katıldığı CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada “Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam, bu adayı çeker alırım. Bugün son gün Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum Murat Kurum'u çek” diye konuştu.

Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsa İstanbul'un felaketi olur diye konuşan Özel, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Özel, "Sen İstanbul'a Murat Kurum'u layık görüyorsan, Murat Kurum da '31 Mart’ta kazanırsak Filistin'deki çocuklara yardım yapacağız' diyorsa, daha bundan sonra söyleyecek bir şey yoktur. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam, bu adayı çeker alırım. Bugün son gün Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum Murat Kurum'u çek" dedi.

Murat Kurum’dan Özel’e yanıt

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gazze hakkındaki konuşmaları üzerinden kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Sultangazi Mitingi’nde yanıt verdi. Kurum,"Gazze konusunda en son konuşacak olanlar İsrail’e tek bir cümle tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar; sıraya girmişler bize saldırıyorlar. Bunların başını da Özgür Özel çekiyor" dedi.

Gazze konusundaki hassasiyetlerinin birilerini rahatsız ettiğini ifade eden Kurum, ‘’Gazze konusunda en son konuşacak olanlar İsrail’e tek bir cümle tepki vermeyenler, milletin destek mitinglerine katılmayanlar; sıraya girmişler, koro halinde bize saldırıyorlar. Bunların başını da; bu milletin değerlerinin düşmanı, kuran kurslarımızı orta çağ zihniyeti olarak niteleyen Özgür Özel çekiyor. Benim şahsıma ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Bir de kalkmış bize çaptan bahsediyor. CHP’nin eş genel başkanına sormak lazım Genel Başkanı’nın, Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanınca kameralar karşısında timsah gözyaşları döken sen değil misin? Sonra genel başkanını arkadan hançerleyen sen değil misin? Koyun postuna girmiş kurt gibi gezen sen değil misin?’’ dedi.

"Bana en son konuşacak kişi sensin"

‘’Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen sen değil misin?’’ diyerek sözlerine devam eden Kurum, ‘’Deprem üzerinden kirli bir siyaseti üreten sen değil misin? Şehit cenazesinde kahkaha atan sen değil misin? Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok. Ve bana en son konuşacak kişi sensin. Murat Kurum’un hedeflerine, sizin hayalleriniz bile yetişemez.’’ şeklinde konuştu.

“’Yetersiz Eş Genel Başkan’ seçimden sonra koltuğundan olacak”

Özel’i ağır eleştiren Kurum, ‘’Bunlar neden bu kadar hırçınlar, neden rahatsız oldular biliyor musunuz? Çünkü bu ‘Yetersiz Eş Genel Başkan’ seçimden sonra koltuğundan olacak. Diğeri de; ilgisiz, kibri aklının önüne geçmiş Belediye Başkanı da bavullarını alıp çok sevdiği tatil beldelerine gidecek.

Bunların telaşı bu. Bunların, İstanbul diye bir dertleri yok, bunların memleket diye bir dertleri yok. Varsa yoksa kendileri var, kendi gelecekleri var. Ama siz endişe etmeyin. Biz milletin değerlerinin hasmı olan bu adamların, bu şehri yaşanmaz hale getirenlerin insafına sizleri terk etmeyeceğiz. Avrupa’ya gidip ‘Türkiye’de demokrasi için bize yardım edin’ diyenlerin, Avrupa’dan yüksek faizle borç almayı beceri sananların bu şehrin geleceğini karartmasına müsaade etmeyeceğiz.’’ Dedi.