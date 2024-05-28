Murat Kurum'dan Özgür Özel'e tepki!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İliç'te yaşanan maden kazasına da değinen Özgür Özel'e Murat Kurum'dan tepki geldi.

Kurum, Özel'in iftiralarına X sosyal medya hesabı üzerinden şöyle yanıt verdi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında, İliç’te aziz milletimizi yasa boğan maden faciasına ilişkin attığı iftiralarına cevabımdır.

Bu acı verici hadise yerel seçim sürecinde de maalesef kirli bir siyasete malzeme edilmiştir. Bugün de daha henüz kurumlara bile tebliğ edilmemiş, ama ne hikmetse CHP’li isimlerin elden ele dolaştırdığı bilirkişi raporuyla yeniden gündeme getirilmiştir.

Her şeyden önce Sayın Özel açıklamasında, "teknik açıdan tamamen yetersiz ve eksik, hukuki açıdan tamamen kusurlu, siyasi açıdan topyekûn kasıtlı ve hedef gösterici" siyasi bir manipülasyona, algıya ve yalana imza atmıştır.

Bakanlığım döneminde, söz konusu bu işletmeye verilen ÇED raporunu dile getiriyorlar. ÇED sürecinde, sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisi değerlendirilir, onaylanır ya da onaylanmaz.

Çevresel Etki Değerlendirme kararları Bakanlığımızın tek başına yaptığı değerlendirme sonucu verilen kararlar değildir. ÇED süreçleri içerisinde ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri, komisyon çalışmaları dikkate alınarak teknik ve bilimsel esaslara dayalı çalışmaların sonucu olarak verilen kararlardır.

İşte bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da; 21 kurum ve kuruluşun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyelerinin olumlu ve ortak görüşüyle alınmıştır.

Siyaset, millete hizmet aracıdır ve bu hizmet yalanla, iftirayla, haksız suçlamalarla yapılabilecek, sürdürülebilecek bir iş değildir. Bir yerde söz konusu olan milletin canı ise orada siyaset biter. Sayın Özel’i, haktan ve adaletten yana tavır almaya, insanımızın can sağlığını siyasi malzeme yapmamaya davet ediyorum.

Dün İBB çukurunda hayatını kaybeden yavrumuza, Beşiktaş’ta yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza kulaklarını tıkayan Sayın Özel’in İliç’teki canlarımız üzerinden siyaset yapmasını milletimizin vicdanına havale ediyorum.

Biz dün nasıl milletimizin zor anında, yangında, depremde, selde ve her türlü afette vatandaşımızın yanında dimdik durduysak, yaşanan afetlerin sonrasında tüm süreçlerin takipçisi olduysak, bundan sonra da milletimizin yanında, her olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz."