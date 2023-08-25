Murat Kurum'dan iklim kanunu mesajı!

Murat Kurum, küresel iklim değişikliği ve alınması gereken tedbirlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Kurum, son yıllarda iklim krizine bağlı küresel sorunların tüm insanlığın yüzleşmesi gereken bir noktaya ulaştığını belirterek, "İklim değişikliği denildiğinde akla hiç şüphesiz küresel ısınma geliyor.

Bugün küresel hava sıcaklıkları, son yılların çok üstünde. Geçtiğimiz temmuz ayında tüm zamanların rekor seviyesinde bir sıcaklık yaşadık. 2023 yılı son yılların sıcaklık ortalamasına göre 0,43 santigrat derecenin üzerinde. Bugüne kadarki en sıcak 3'üncü yılı yaşıyoruz. Tabi iklim değişikliğiyle sadece hava sıcaklıkları artmıyor.

Aynı zamanda deniz ve okyanus suyu ile toprak sıcaklıkları da aşırı şekilde artıyor. Gıda krizlerine ve yüksek gıda enflasyonuna yol açan kuraklık ve ani hava olayları, her geçen gün kendisini daha çok hissettiriyor. Denizlerde, okyanuslarda su seviyeleri ciddi anlamda yükseliyor. Yine her geçen gün iklim değişikliğinin insanları göçe zorladığını Dünya Meteoroloji Örgütü vurguluyor. Tabi iklim göçleri de meydana geliyor. Öyle ki 2050 yılına kadar 216 milyondan fazla insanın afetlerden kaçmak için yer değiştireceği öngörülüyor. İklim krizi tüm dünyada sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en büyük engeldir" dedi.

'ÇEVRE VE İKLİM ADALETİNİ TESİS EDECEĞİZ'

İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin acilen kapsamlı bir iklim kanununa ihtiyacı olduğu aşikardır. Bu anlamda TBMM Çevre Komisyonu olarak başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere tüm üyelerimizle, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızla, üniversitelerimizle, belediyelerimizle birlikte hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. İnşallah yüce Meclisimizin açılmasıyla önümüzdeki 100 yılı şekillendirecek bir çerçeveye sahip olacak iklim kanununu, Çevre Komisyonumuzda görüştükten hemen sonra Meclisimizin onayına sunacağız. İklim kanunu ile tüm vatandaşlarımızın, gelecek nesillerimizin çevre hakkını koruyacak, çevre ve iklim adaletini en güzel şekilde tesis edeceğiz. Ayrıca yeni Anayasa çalışmalarımızla da bunları yasalarla güvence altına alacağız. Ulusal çevre strateji ve politikalarımız doğrultusunda çevrenin ve yeşil alanların geliştirilmesine, iklim değişikliğine karşı mücadele çalışmalarına ve döngüsel ekonomiye geçişe komisyon çalışmalarımızla katkı sağlayacağız. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizin gerçekleşmesi için 28'inci yasama döneminde de büyük bir hassasiyet, özveri ve azimle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."