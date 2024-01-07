Murat Kurum'dan adaylık sonrası ilk açıklamalar!

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, adaylığının ardından ilk kez konuştu.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Sorumluluğumuzu tüm arkadaşlarımızla birlikte çok iyi biliyoruz. Al bayrağımızın gölgesinde aydınlık yarınlarımız için hep birlikte yürüyoruz. Gerçek belediyecilik önce vatandaşımızın hanesinde olmaktır. Onun dertleriyle dertlenmek ve sorunlarını çözmektir. Bunu en iyi bilen ve yapan bizim teşkilatlarımızdır. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beraber karar vereceğiz, beraber çalışacağız.

"5 yıllık fetret dönemi bitecek"

İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Bu aziz şehrin 39 ilçesinde imzamız var, 7 tepesinde emeğimiz var. Biz iyi günde kötü günde teşkilatlarımızla, buradaki belediye başkanlarımızla birlikte daima İstanbulluların yanında olduk.

"Kollarımızı boş yere sıvamayız"

Biz kollarımızı boş yere sıvamayız. Musilaj oldu, çözümü için kolumuzu sıvadık. Biz yeni sosyal konutlar için kollarımızı sıvadık. İstanbul finansın merkezi olmalı dedik, 50 yıl sonrasını düşündük. İstanbul Finans Merkezi'mizi bu şehre armağan ettik. AKM'yi tamamladık. Biz İstanbul’umuzun yeşilinde de vardık. Biz hep çözüm tarafında olduk. 94 ruhuyla Türkiye Yüzyılı idealimizle yeni eserleri İstanbul'a kazandıracağız.

"Riskli bina kalmayana dek çalışacağız"

İstanbul'da tek bir riskli bina kalmayana kadar çalışacağız. Ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız. Değerli İstanbullular, İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Biz hep birlikte İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim rakibimiz ihmalkârlıktır. Bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan karmaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlardır. 31 Mart akşamı duraklama dönemi bitecek.

"Yaptık, yapıyoruz, yapacağız"

Öyle arada bir İstanbullu olayım demek yok, İstanbul'un her anında yanında olacağız. Kadınlarla gençlerimizle çalışacağız. Bu hareket bir kadın hareketi olacak, gençlik hareketi olacak. Enerjimizi bizi ilgilendirmeyen konulara harcamayacağız. AK belediyeciliğin 3 büyük kelimesi vardır: Yaptık, yapıyoruz, yapacağız.

Biz kentimiz için çalışacağız, İstanbul'un geleceği için çalışacağız. İstanbul için 100 günlük ve bir yıllık acil eylem planını hazırlıyoruz.