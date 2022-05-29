Murat Kurum'dan açılış öncesi önemli mesajlar

Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi "İlk Fidan Dikimi Töreni" öncesi alana gelerek vatandaşlarla buluştu.

Bakan Kurum, tören alanındaki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Burada vatandaşlar bir süre sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra bazı medya kuruluşlarının canlı yayınına katılarak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Kurum, İstanbul özelinde yapılan millet bahçelerine dikkat çekerek belediyelerin de bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti ve "Mesele, hizmet meselesi, eser bırakma meselesi" dedi.

Habertürk ve T24 canlı yayınlarına katılan Kurum, "Fatih'in torunları burada, ecdadımızın torunları burada, fethin ruhuyla 145300 fidanımız, 2053 çiçeğimiz toprakla buluşacak." dedi.