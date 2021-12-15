Murat Kurum; "Yeşil kalkınma devriminde lider ülke olacağız"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını bir araya getirerek sektörü ileriye taşımayı hedefleyen RE360 Gayrimenkul Buluşması'nda konuştu.

Konuşmasına, pandemi sürecine vurgu yaparak başlayan Bakan Kurum; "Salgın hastalıklar ve iklim krizi hayatlarımızda köklü değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi; biz de; Kovid-19 sonrasında, her şeyi yeniden gözden geçirdiğimiz, yeniden yorumladığımız bir süreçten geçiyoruz." dedi.

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti;

"İklim değişikliğinde dünyaya karşı tarihi bir sorumluluğu bulunmayan Türkiye; insanlık için, geleceğimiz için Paris İklim Anlaşması’na Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla taraf oldu ve Yüce Meclisimizin takdiriyle anlaşmayı yürürlüğe koydu"

Hedef; "2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma devrimi"

"Şimdi, önümüzde bu ülkeyi seven, bu ülkenin geleceği için adım atmak isteyen bizler için, hepimiz için iki hedef var. 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma devrimi. Yeşil kalkınma devrimiyle, artık çevrecilik, şehircilik, tarım, ticaret, sanayi ve hatta sanata kadar tüm kavramlar radikal bir şekilde kabuk değiştirecek, dönüşecek"

İşte, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, RE360 Gayrimenkul Buluşması'nda yaptığı konuşmanın satır başları;

"Artık her alanda yüksek devlet iradesi ortaya koyan bir Türkiye var"

"Bugün, 17 bakanlığımız ve tüm kamu kurumlarımız; orta ve uzun vadeli kalkınma plan ve programlarını yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği şekilde hazırlıyor.Hedefimiz çok büyük! Bakın Türkiye; siyasi istikrarsızlıklar, işgal girişimleri nedeniyle Sanayi Devrimini kaçırmış; darbeler, cuntalar, koalisyon hükümetlerinin getirdiği güvensizlikler ve bunların getirdiği özgüvensizlikle beraber Teknoloji Devrimine yeterli uyumu sağlayamamıştır."

"Bugün, istikrar ve güven ortamını sağlamış, tüm ağırlıklarından, bagajlarından kurtulmuş, her alanda yüksek devlet iradesi ortaya koyan bir Türkiye var. Ve şimdi bu Türkiye’nin önünde, tüm fırsatlarıyla beraber Yeşil Kalkınma Devrimi durmaktadır."

"Yeşil kalkınma devriminde lider ülke olacağız"

"Biz Ülke olarak, Yeşil kalkınmaya maruz kalan değil, bu dönemi yöneten, yönlendiren, liderlik eden bir ülke olacağız, olmalıyız"

"Yeşil kalkınma devrimi; sadece ulusal anlamda bizi değil, tüm bölgemizi hareketlendirecek. Hem ekonomik hem de uluslararası ilişkilerde yeni bir hareket alanı, aksiyon ortamı yaratacak"

"İklim değişikliği meselesi aynı zamanda bir kalkınma meselesidir"

"Yenilikçi yatırımları hızlandırarak, uygun koşullu finans mekanizmalarını oluşturarak küresel rekabette önemli bir konum elde edebiliriz. İşte tam olarak bu nedenle; iklim değişikliğiyle mücadeleyi sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda bir kalkınma meselesi olarak görüyoruz".,

"Paris İklim Anlaşması" çevresinde 3 milyar 157 milyon dolarlık finansman anlaşması yaptık"

"Paris İklim Anlaşması çevresinde yapmış olduğumuz mutabakatla birlikte de biliyorsunuz ülkemizde 3milyar 157 milyon dolarlık bir finansman anlaşması yaptık ki bu finansmana baktığınızda ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesi kapsamında gerek enerji gerek tarım gerek ulaşım gerek inşaat gerek çevre ve şehircilik gerek akıllı şehir teknolojileri olsun bu şartlardaki uzun vadeli finansman desteklerini veriyor olacağız."

"Sektörümüze de çağrımız bu tarz projeleri biran önce geliştirmenizdir. Bizim 3 milyar 157 milyon dolarlık finansmana ilaveten ona kaldıraç etkisi yapacak ilave finansmanlarla bu süreci fırsata çevireceğimiz bir anlayışla yürütmek istiyoruz."

"İnşallah, yeni dönemde iklim ve çevre dostu yatırımları destekleyen uluslararası fonlara çok daha kolay erişeceğiz. Enerji, ulaştırma, sanayi, atık ve özellikle inşaat sektörlerinde düşük karbon teknolojilerine yatırım ve finansman imkânları güçlenecek".

"Her 10 milyon liralık yeşil yatırım ile 40 kişiye iş imkânı sağlayacağımızı öngörüyoruz"

"Yeşil dönüşüm yaklaşımı sonucunda işgücü ve istihdamda olumlu değişiklikler de öngörüyoruz. Her 10 milyon liralık yeşil yatırım ile 40 kişiye iş imkânı sağlayacağımızı öngörüyoruz. Birçok meslek alanında, teknik becerilere sahip olan kişilere ihtiyaç artacak".

"Gayrimenkul ve inşaat sektöründe özellikle dijital temelli yeni uzmanlık alanları, atık müşavirliği gibi yeni iş kolları ortaya çıkacak. İşte, ülkemizin yapı sektörünü ticari başarı hikâyeleriyle dolduran siz değerli dostlarımızla birlikte, artık önümüzde yepyeni bir hedef var".

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sözlerine şöyle devam etti;

"Gayrimenkul ve inşaat sektörlerimizi, Türkiye’nin stratejik gücü haline getireceğiz ve bunu hep birlikte başaracağız"

"Bugün bu ülkenin ekonomik büyümesinde, en büyük rol geleceğimizin lokomotifi inşaat sektörümüze, yatırımcılarımıza aittir."

"Tabi, Kovid-19’a bağlı olarak tüm dünyada yaşanan ekonomik durgunluk her ne kadar ülkemizi etkilemiş olsa da, Türk gayrimenkul ve inşaat sektörü, salgın dönemindeki üstün performansıyla gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. 450’den fazla alt sektörümüzü besleyen yapı sektörümüz bu sınavdan da başarılı bir şekilde çıkmıştır. Pandemi sürecini, yaptığımız yeni yatırımlar, yeni projeler ve mevzuat düzenlemeleriyle; gerçekleştirilen çevrimiçi toplantılar, seminerler, kurulan iş birlikleriyle başarılı bir şekilde değerlendirdik."

"Bir başarı hikâyesini de, yapı sektörümüzü doğrudan ilgilendiren büyüyen ekonomimizle gösterdik. Hamdolsun bu yılın üçüncü çeyreğinde %7,4 büyümeyle G-20 ülkeleri arasında ilk sırada yer aldık. İhracatta tarihi rekorlar kırdık. 221 milyar dolar seviyesine ulaştık. Bugün geldiğimiz noktada ihracatımızın, ithalatımızı karşılama oranı da %90'lara yaklaştı."

"Pandemi öncesi 1.7 milyon olan sektörel istihdam sayısı bugün 2 milyona yaklaştı. Yine Kasım ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %59 artarak 178 bin 814’e ulaştığını görüyoruz. Bu başarı dostlarımızın eseri, sizlerin eseri, sektörümüzün eseri. Her birinize teşekkür ediyorum. Bu eseri gölgede bırakmak isteyenlere, döviz kuru üzerinden manipülasyon yaparak Türkiye’yi sıkıştırma arzusunda olanlara; yatırımı engellemek isteyen lobilere müsaade etmeyeceğiz. Durmayacağız; çalışmaya, üretmeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

"Şehir yaşanabilir olmalıdır"

"Şehirler varsa, medeniyet vardır. Şehirler varsa kalkınma vardır, ekonomik büyüme vardır. Kültür vardır. Edebiyat vardır. Sanat vardır. Şehir yaşanabilir olmalıdır, güvenli olmalıdır, güzel olmalıdır. Biz bu salondaki dostlarımızla sürekli istişare halindeyiz ve kararlıyız"

"Herkes için sağlıklı, dayanıklı ve esnek şehirler"

"Yer seçimi doğru yapılmamış hiçbir yatırıma müsaade etmeyeceğiz. Yanlış arazi kullanımına izin vermeyeceğiz. Alt yapı yetersizliklerine, estetik ve silueti bozan yapılara, şehrin kimliği ve kalitesini bozan yanlış uygulamalara asla tahammülümüz yok, mani olacağız. Peki, ne yapacağız! Daha fazla oksijen, daha çok yeşil alan diyeceğiz. Herkes için sağlıklı, dayanıklı ve esnek şehir diyeceğiz."

"Konut çevresine serpiştirilmiş donatı anlayışını değil, donatı ve yeşil alan merkezli bir konut ve yaşam anlayışını; bir inşa kültürü, mimari ve mühendislik alışkanlığı haline getirerek yaygınlaştırıyoruz."

"Merkezinde insan olan dönüşümle; afetlere hazır, kimlikli, engelli dostu, daha yaşanabilir ve daha güvenli şehirler kuruyoruz. Afet ve salgın hastalıklardan şehirlerimizin etkilenmemesi için tedbirler alıyor, şehirlerimizin altyapısını güçlendiriyoruz, daha da güçlendireceğiz."

"Dar gelirliye konut üretiyoruz"

"Dar gelirli vatandaşlarımız için on binlerce yeni sosyal konut üretiyoruz. Güneş enerjisi sistemlerini tesis ediyor, enerji savurmayan, güçlü yalıtımı olan yapılar üretiyoruz."

"2012’den bu yana, tam 1.7 milyon konutun dönüşümünü sizlerle beraber tamamladık. Bugün yatırım değeri 110 milyar lira olan 330 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşasını sahada sürdürüyoruz."

"TOKİ ülkemize 1.1 milyon sağlıklı yuva kazandırdı"

"Bugüne kadar TOKİ’mizle 4 bin 400 şantiyemizde, dünyada eşi benzeri olmayan bir konut sayısına ulaştık, ülkemize tam 1.1 milyon sağlıklı yuva kazandırdık."

"İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında 130 bin bağımsız birimde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Elazığ’da ve İzmir’de cumhuriyet tarihinin en kapsamlı dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Giresun, Kastamonu, Rize, Artvin, Antalya ve Muğla’da dönüşüm çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz".

"Meydanlarımızı yeniden ihya ediyoruz"

"Bugün tam 44 ilimizde; 79 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz. Ankara’dan Zonguldak’a, Sinop’tan Kayseri’ye onlarca ilimizde yenileme projelerimizi; “tarihe vefa, geçmişe saygı” anlayışıyla sürdürüyoruz."

"Sanayi alanları taşınıyor, rahatsızlık bitiyor"

"Vatandaşlarımızı, esnafımızı rahatsız eden 81 şehrimizdeki yüzlerce sanayi alanımızı çok daha modern ve geniş alanlara taşıyoruz."

"Şehirlerimizin kalkınmasına, ekonomisine, istihdamına yeni sanayilerimizle katkı sağlıyoruz."

"2002’den bugüne; kentsel dönüşümle, TOKİ tarafından yapılan konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların %65’ini güvenli hale getirdik. 54 milyondan fazla vatandaşımıza afetlere karşı güvenli konutlarda oturma imkânını hep birlikte, el ele, omuz omuza vererek sağladık."

Bu özel buluşma vesilesiyle; sektörümüze, bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sektörümüzü canlandırmak istiyoruz, güçlendirmek istiyoruz. Orta ve küçük ölçekli yatırımcıyı harekete geçirerek üretimi, istihdamı artırmak, büyümeye, ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz.

"Gel, birlikte inşa edelim"

"Bu hedefle; Emlak Konut GYO ile birlikte, orta ve küçük ölçekli konut üreticisine "Gel, birlikte inşa edelim" çağrısında bulunuyoruz."

"Yani, elinde dönüşüm projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler Emlak Konut’a giderek başvurularını yapsınlar."

"Hem inşaatlarımızı devletin gücüyle ve marka değeriyle yapalım; hem de vatandaşımız kazansın. Biz bu anlamda yatırımcımızın yanındayız. Sektörümüzün yanındayız. Sizlerin yanındayız."

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum organizasyonun düzenleyicileri ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.