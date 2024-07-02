Murat Kurum yeniden kabinede! Murat Kurum kimdir?

Mehmet Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden azlini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini ve görevini bıraktığını açıklamıştı.

Özhaseki'nin görevi bırakmasının ardından selefi, Ak Parti'nin İBB adayı Murat Kurum yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu.

Döneminde üzerinde durduğu kentsel dönüşüm için titiz çalışmalar yürüten Murat Kurum, görevi sırasında meydan gelen birçok afetin yaralarını sarmak için adeta yurdun dört bir yanında mekik dokudu.

Özellikle İstanbul'un kentsel dönüşümü ve ulaşım sorununun çözümü için önemli projelere imza atan Kurum, yeni projelerin hayata geçirilmesi için de adımlar atmıştı.

Murat Kurum Kimdir?

Murat Kurum, 7 Mayıs 1976 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde memur bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamlayan Kurum, Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde kentsel dönüşüm alanında 2017 yılında tamamladı.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda çalışan babasının Mardin’e tayini çıkmasıyla 2 ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu’nda devam etti. İlköğrenimini Ankara Seyranbağları İlkokulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini Kocatepe Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı. Üniversite sınavında gıda mühendisliğini kazanmasına rağmen inşaat mühendisliği okumak için tekrar sınava girdi. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu, yüksek lisansını kentsel dönüşüm alanında yaptı.

Ankara doğumlu olan Kurum'un babası Mehmet Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinin Akçayazı köyünden; Annesi Satı Kurum ise Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin Belpınar köyündendir.